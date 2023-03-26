Рублёв — Кецманович: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга турнира в Майами

Сегодня, 26 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) встретится с сербом Миомиром Кецмановичем в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Миомиром Кецмановичем.

Единственный предыдущий поединок между ними состоялся в 2020 году на хардовых кортах турнира Qatar ExxonMobil Open и завершился уверенной победой Андрея в двух сетах (6:3, 6:1). Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.