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Рублёв — Кецманович: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга турнира в Майами

Рублёв — Кецманович: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга турнира в Майами
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Сегодня, 26 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) встретится с сербом Миомиром Кецмановичем в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Миомиром Кецмановичем.

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 21:05 МСК
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Единственный предыдущий поединок между ними состоялся в 2020 году на хардовых кортах турнира Qatar ExxonMobil Open и завершился уверенной победой Андрея в двух сетах (6:3, 6:1). Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

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