Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне обыграл Шварцмана и вышел в четвертый круг Miami Open

Руне обыграл Шварцмана и вышел в четвертый круг Miami Open
Комментарии

8 ракетка мира, теннисист из Дании Хольгер Руне обыграла аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 6:2) в матче третьего круга турнира «Мастерс» в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 31 минута. За это время датчанин сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из четырёх. Его соперник сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибок и реализовал один брейк-поинта из двух.

Следующим соперником Руне станет американец Томми Пол, который обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину (6:3, 7:5).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8.8 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 19:15 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023