Руне обыграл Шварцмана и вышел в четвертый круг Miami Open
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8 ракетка мира, теннисист из Дании Хольгер Руне обыграла аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 6:2) в матче третьего круга турнира «Мастерс» в Майами (США).
Продолжительность матча составила 1 час 31 минута. За это время датчанин сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из четырёх. Его соперник сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибок и реализовал один брейк-поинта из двух.
Следующим соперником Руне станет американец Томми Пол, который обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину (6:3, 7:5).
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8.8 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.
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