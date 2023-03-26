Люка Пуй рассказал о мыслях завершить карьеру из-за депрессии

Французский теннисист Люка Пуй рассказал о тяжёлом психологическом периоде в своей жизни во время серии британских турниров. Спортсмен завершил сезон в июне прошлого года после поражения от Гийса Броувера в первом круге «челленджера» в Илкли (Англия).
«У меня была возможность сыграть в крупнейших турнирах мира, полуфиналах «Большого шлема», выиграть Кубок Дэвиса, яркие титулы. Но если человек не в гармонии с собой, он не может победить.
Я впал в депрессию, которая привела меня к тому, что я спал по часу в сутки и пил в одиночестве.
Я заперся, никому об этом не говорил, поскольку не из тех, кто много болтает. Приходил на тренировку измученным, ещё более раздражительным. Я был в тяжёлом состоянии. И принял решение сказать «стоп». Иначе я бы оказался среди сумасшедших. Ради моего здоровья это должно было прекратиться.
Мои цели сейчас? Быть здоровым и сделать всё, чтобы выступить на Олимпиаде-2024. Я думаю об этом каждый день. Это единственное мероприятие, которое я не посетил. Участие в Играх в Париже — это опыт на всю жизнь. Если я пройду отбор, будет здорово, а если нет, не буду сожалеть, потому что я сделал для этого всё!» — приводит слова Пуя Le Parisien со ссылкой на L’Equipe.
459-я ракетка мира Пуй в ближайшие недели выступит на «челленджерах» в США.
- 26 марта 2023
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