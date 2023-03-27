Квитова обыграла Векич и сыграет с Грачёвой в четвёртом круге Miami Open
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12-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова нанесла поражение 20-му номеру рейтинга WTA хорватке Донне Векич (6:4, 7:6(7:3)) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США).
Продолжительность матча составила 1 час 41 минута.
Чешка сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Векич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.
В четвёртом круге соперницей Квитовой станет российская теннисистка Варвара Грачёва, ранее уверенно обыгравшая польку Магдалену Фрех.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
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Донна Векич
Д. Векич
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