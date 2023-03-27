Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Квитова обыграла Векич и сыграет с Грачёвой в четвёртом круге Miami Open

Квитова обыграла Векич и сыграет с Грачёвой в четвёртом круге Miami Open
Комментарии

12-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова нанесла поражение 20-му номеру рейтинга WTA хорватке Донне Векич (6:4, 7:6(7:3)) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 41 минута.

Чешка сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Векич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В четвёртом круге соперницей Квитовой станет российская теннисистка Варвара Грачёва, ранее уверенно обыгравшая польку Магдалену Фрех.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Материалы по теме
Россиянка выбила из сетки Майами чемпионку Олимпиады! А ведь Бенчич тренирует Турсунов
Россиянка выбила из сетки Майами чемпионку Олимпиады! А ведь Бенчич тренирует Турсунов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023