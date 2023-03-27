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Россиянка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство — L'Équipe

Россиянка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство — L'Équipe
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Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции, сообщает L'Équipe.

Россиянка тренируется с 2016 года в элитном теннисном центре в Каннах.

Ранее Грачёва вышла в четвёртый круг турнира в Майами, обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:1, 6:2.

В четвёртом круге Грачёва встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой. Их встреча поставлена четвёртой по очереди на корте Butch Buchholz, матчи на котором начнутся не ранее 18:00.

Грачёва на данный момент является 54-й ракеткой мира. За свою карьеру ей удалось завоевать семь титулов ITF

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