Россиянка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на французское гражданство — L'Équipe

Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции, сообщает L'Équipe.

Россиянка тренируется с 2016 года в элитном теннисном центре в Каннах.

Ранее Грачёва вышла в четвёртый круг турнира в Майами, обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:1, 6:2.

В четвёртом круге Грачёва встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой. Их встреча поставлена четвёртой по очереди на корте Butch Buchholz, матчи на котором начнутся не ранее 18:00.

Грачёва на данный момент является 54-й ракеткой мира. За свою карьеру ей удалось завоевать семь титулов ITF