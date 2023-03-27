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Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня

Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня
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Сегодня, 27 марта, в Майами (США) завершился шестой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты шестого игрового дня

Диего Шварцман (Аргентина, 31) – Хольгер Руне (Дания, 7) – 4:6, 2:6
Тейлор Фритц (США, 9) – Денис Шаповалов (Канада, 24) – 6:4, 6:4
Миомир Кецманович (Сербия, 29) – Андрей Рублёв (Россия, 6) – 1:6, 2:6
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Душан Лайович (Сербия) – 6:0, 7:6
Янник Синнер (Италия, 10) – Григор Димитров (Болгария, 21) – 6:3, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – 6:3, 4:6, 4:6

Все результаты шестого игрового дня доступны здесь.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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