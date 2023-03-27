Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня
Поделиться
Сегодня, 27 марта, в Майами (США) завершился шестой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты шестого игрового дня
Диего Шварцман (Аргентина, 31) – Хольгер Руне (Дания, 7) – 4:6, 2:6
Тейлор Фритц (США, 9) – Денис Шаповалов (Канада, 24) – 6:4, 6:4
Миомир Кецманович (Сербия, 29) – Андрей Рублёв (Россия, 6) – 1:6, 2:6
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Душан Лайович (Сербия) – 6:0, 7:6
Янник Синнер (Италия, 10) – Григор Димитров (Болгария, 21) – 6:3, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – 6:3, 4:6, 4:6
Все результаты шестого игрового дня доступны здесь.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
09:00
-
06:50
-
04:15
-
03:23
-
03:18
-
03:04
-
02:42
-
01:27
-
00:24
-
00:19
-
00:09
- 26 марта 2023
-
22:24
-
22:12
-
22:11
-
21:57
-
21:43
-
21:21
-
21:01
-
20:52
-
19:46
-
19:21
-
19:00
-
18:00
-
17:47
-
15:38
-
15:18
-
15:00
-
14:01
-
12:30
-
11:05
-
10:02
-
09:34
-
09:23
-
09:00
-
07:13
Партнерский контент