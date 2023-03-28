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Хуркач неожиданно уступил Маннарино, проиграв тай-брейк со счётом 0:7 на турнире в Майами

Хуркач неожиданно уступил Маннарино, проиграв тай-брейк со счётом 0:7 на турнире в Майами
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Девятая ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач завершил участие на турнире в Майами. В матче третьего круга поляк неожиданно уступил 62-й ракетке мира, французу Адриану Маннарино со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (0:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Хуркач сделал 20 подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету француза три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира Маннарино сыграет победителем пары Кристофер Юбэнкс (США) – Грегуар Баррер (Франция)

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 3-й круг
28 марта 2023, вторник. 00:05 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 0  
7 7 		7 7  
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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