Хуркач неожиданно уступил Маннарино, проиграв тай-брейк со счётом 0:7 на турнире в Майами

Девятая ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач завершил участие на турнире в Майами. В матче третьего круга поляк неожиданно уступил 62-й ракетке мира, французу Адриану Маннарино со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (0:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Хуркач сделал 20 подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету француза три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира Маннарино сыграет победителем пары Кристофер Юбэнкс (США) – Грегуар Баррер (Франция)

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.