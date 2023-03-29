Пегула — о Потаповой: она уже топ-игрок

Американская теннисистка Джессика Пегула (третья ракетка мира) поделилась мнением после матча с россиянкой Анастасией Потаповой (26-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами (США).

«Я действительно не знаю, как я выиграла. Она играет бесстрашно, она станет топ-игроком. На мой взгляд, она уже им является. Это была абсолютно бесстрашная битва для нас обеих. Большое уважение», — сказала Пегула в интервью Tennis.com.

В полуфинале Джессика встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (седьмая ракетка мира).

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.