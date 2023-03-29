Тренер Рублёва: Андрей — очень спокойный, тёплый человек. Я уважаю его

Альберто Мартин, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, высказался о своём подопечном.
«Андрей — очень спокойный, тёплый человек. Он делает такие вещи, которых я давно не видел. Он уходит после тренировки и раздаёт автографы всем, кто его ждёт. Помню, как Андрей после матча в Дубае раздавал автографы 45 минут. Я просил его уйти пораньше, но он не хочет никого оставлять без подписи. Андрей хочет, чтобы каждый фанат был счастлив. Я уважаю его за это. Его также очень любят коллеги. Все говорят, что Андрей — очень хороший парень», — приводит слова Мартина Tennis Up To Date.
Напомним, ранее Рублёв проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в матче четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (США). Матч продолжался 1 час и 10 минут и завершился победой 21-летнего итальянца со счётом 6:2, 6:4.
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