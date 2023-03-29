Арина Соболенко — Сорана Кырстя: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Майами

Сегодня, 29 марта, чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с румынкой Сораной Кырстей (74-й номер рейтинга) за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Сорана Кырстя в четвертьфинале турнира в Майами.

Интересно, что за много лет пребывания в туре Соболенко и Кырстя ни разу не играли друг с другом.

Отметим, что ранее Соболенко дошла до финала турнира той же категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где проиграла казахстанке Елене Рыбакиной со счётом 6:7 (11:13), 4:6.