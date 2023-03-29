Арина Соболенко — Сорана Кырстя: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Майами
Поделиться
Сегодня, 29 марта, чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с румынкой Сораной Кырстей (74-й номер рейтинга) за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Сорана Кырстя в четвертьфинале турнира в Майами.
Интересно, что за много лет пребывания в туре Соболенко и Кырстя ни разу не играли друг с другом.
Отметим, что ранее Соболенко дошла до финала турнира той же категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где проиграла казахстанке Елене Рыбакиной со счётом 6:7 (11:13), 4:6.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:31
-
18:20
-
17:56
-
16:28
-
16:14
-
16:14
-
16:06
-
14:43
-
14:19
-
14:00
-
13:49
-
13:30
-
12:48
-
11:53
-
11:49
-
11:25
-
11:24
-
10:55
-
10:32
-
10:30
-
10:07
-
09:34
-
08:39
-
08:29
-
08:05
-
07:57
-
07:55
-
02:35
-
01:49
-
01:10
-
00:44
-
00:24
Партнерский контент