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«Просто ребёнок с конфетками». Роджер Федерер опубликовал фото с выставки часов Rolex

«Просто ребёнок с конфетками». Роджер Федерер опубликовал фото с выставки часов Rolex
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях серию снимков с посещения офиса своего спонсора Rolex в Женеве.

«Просто ребёнок с (эмодзи «леденец», «конфета») в магазине на выставке «Часы и чудеса» в Женеве. Невероятный уровень», — подписал фото Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».

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