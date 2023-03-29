«Просто ребёнок с конфетками». Роджер Федерер опубликовал фото с выставки часов Rolex

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях серию снимков с посещения офиса своего спонсора Rolex в Женеве.
«Просто ребёнок с (эмодзи «леденец», «конфета») в магазине на выставке «Часы и чудеса» в Женеве. Невероятный уровень», — подписал фото Федерер.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».
- 29 марта 2023
-
19:19
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:31
-
18:20
-
17:56
-
16:28
-
16:14
-
16:14
-
16:06
-
14:43
-
14:19
-
14:00
-
13:49
-
13:30
-
12:48
-
11:53
-
11:49
-
11:25
-
11:24
-
10:55
-
10:32
-
10:30
-
10:07
-
09:34
-
08:39
-
08:29
-
08:05
-
07:57
-
07:55
-
02:35
-
01:49
-
01:10
-
00:44