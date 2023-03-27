«Форменное избиение». Медведев без шансов проиграл легенде на «Мастерсе» в Майами-2019

Даниил Медведев за карьеру трижды встречался с Роджером Федерером, и всегда уступал легендарному швейцарцу.

В октябре 2018 года Медведев и Федерер сыграли дважды – Роджер брал верх на турнирах в Шанхае (Даниилу даже удалось зацепить один сет) и Базеле. Последняя очная встреча россиянина с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» состоялась на «Мастерсе» в Майами-2019. Федерер снова победил, причём сделал это очень легко – 6:4, 6:2 за 1 час и 1 минуту. Вспоминаем, как это было.

Федерер нанёс Медведеву одно из самых быстрых поражений в карьере

Медведев ворвался в теннисную элиту в сезоне-2019, завершив его на пятом месте в рейтинге ATP. По состоянию на начало года, когда проходили американские «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, Даниил только подбирался к топ-10. Федерер тогда уже окончательно померк на фоне Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, но всё равно оставался элитным теннисистом и котировался выше Медведева.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Майами-2019 Фото: Julian Finney/Getty Images

В Майами Федерер (4-й сеяный) и Медведев (13) встретились в четвёртом раунде. Перед матчем Даниил и Роджер обменялись комплиментами.

«Сыграть с Медведевым будет очень интересно. Меня впечатляет прогресс Даниила. Прошлый год получился для него просто невероятным. Я очень впечатлён», — сказал Федерер.

«Я сыграю с Роджером уже в третий раз, мы также несколько раз тренировались вместе. Для меня большая честь играть против него. Сейчас он является величайшим теннисистом в истории», — заявил Медведев.

Мало кто верил, что Медведев пройдёт Федерера. 37-летний Роджер хоть и сбавлял обороты, но всё ещё спокойно обыгрывал подавляющее большинство соперников на классе. Медведев вошёл в их число.

На старте матча Медведев и Федерер шли ровно. Они легко брали геймы за счёт непринятых подач и мгновенных атак, в том числе выдали отрезок, когда принимающие проиграли 19 розыгрышей подряд. Первый сет с обоюдными разменами получился очень динамичным. Казалось, что зрителей ждёт тай-брейк, но в решающий момент сказались класс и опыт Федерера.

При счёте 4:4 и 15:0 на подаче Медведева Роджер выиграл очко потрясающим по тонкости укороченным ударом, чем привёл в восторг публику. Далее Медведев из-за удара в трос обидно проиграл очко в розыгрыше из 34 ударов, после чего ещё парой грубейших ошибок позволил сопернику сделать брейк. Особенно ужасным вышел форхенд в сетку с короткого приёма второй подачи.

Роджер Федерер на «Мастерсе» в Майами-2019 Фото: Al Bello/Getty Images

Федерер перехватил инициативу и довёл дело до победы в первой партии – 6:4. Хотя не без проблем. В последнем гейме Даниил цеплялся и заставлял Роджера ошибаться. Медведев получил тройной брейк-пойнт при счёте 4:5, но швейцарец не дрогнул и неизменно отыгрывался подачами и атаками с первого удара.

Второй сет начался с брейка Федерера. После этого Роджер умело дожал посыпавшегося молодого соперника и выиграл матч — 6:4, 6:2. Вроде бы и не тотальный разгром, но Федерер победил уверенно и очень быстро – за 1 час и 1 минуту. Ранее на серьёзном уровне Даниил за меньшее количество времени проигрывал только Александру Звереву на «Мастерсе» в Торонто-2018 (52 минуты) и Ришару Гаске на турнире в Монпелье-2018 (57 минут).

Баланс встреч Медведева с представителями топ-10 стал 1:11. Болельщики в сети резонно утверждали, что россиянин пока недотягивает до настоящей теннисной элиты.

«Поздравляю болельщиков Федерера, соболезную фанатам Медведева. Форменное избиение. Баланс виннерсов к невынужденным ошибкам – 22:8. 85% на первой подаче, 60% — на второй. Очень чистая игра Федерера», «Федерер просто не заметил Медведева. А ведь Роджер на 15 лет старше», «Простейшая победа Роджера над Медведевым. Рассчитываю на то, что Кевин Андерсон создаст ему больше проблем в четвертьфинале».

Надежды фанатов увидеть достойное сопротивление Федереру не оправдались. Роджер разобрался с Кевином Андерсоном (6:0, 6:4), Денисом Шаповалоым (6:2, 6:4) и Джоном Иснером (6:1, 6:4) так же легко, как с Медведевым, хоть и тратил на это чуть больше времени. В Майами 37-летний швейцарец выиграл второй турнир в сезоне-2019 и 101-й в карьере. Он в четвёртый раз победил во Флориде, всего выиграл 28-й «Мастерс».

Медведев успел научиться важному аспекту игры у Федерера, несмотря на редкие встречи на корте Майами-2019 — последний громкий успех Роджера, которому на стыке десятилетий досаждали травмы. До конца карьеры в сентябре 2022 года он успел выиграть не слишком престижные турниры в Халле и Базеле, а на «Мастерсах» и ТБШ больше не побеждал.

Медведева после встречи с Федерером в Майами ждало стремительное восхождение. В июле 2019-го Даниил впервые поднялся в топ-10, откуда с тех пор выпадал только на пару недель на пике кризисного отрезка после Australian Open — 2023.

Даниил имеет отрицательный баланс личных встреч с представителями «Большой тройки» Новаком Джоковичем (5:9), Рафаэлем Надалем (1:5) и Роджером Федерером (0:3). Тем не менее Джоковича и Надаля он обыгрывал. Медведев наверняка хоть раз победил бы и Федерера, встреться они на корте в последние годы.

Даниил Медведев и Роджер Федерер Фото: Al Bello/Getty Images

Не судьба, но российский теннисист всё равно успел кое-чему научиться у Федерера за немногочисленные личные встречи.

«Мне кажется, когда я был моложе, то прежде всего хотел повеселиться. Но теперь, когда я отношусь к теннису более серьёзно, во время матчей я только хочу побеждать и сохранять концентрацию. Я немного научился этому у Роджера Федерера: в раздевалке он был таким расслабленным, забавным, улыбался. А потом ты играешь с ним, наносишь отличный удар и пытаешься ему улыбнуться — ведь это Роджер, твой кумир, которого ты видел по телевизору, — но видишь, что он будто бы рассержен на тебя. Я помню наши матчи. Именно таким, как Роджер, надо быть, и именно таким я стараюсь быть по ходу игр», — сказал Медведев в марте этого года.

Данное заявление было сделано вскоре после триумфа Медведева в Дубае, где он выиграл третий титул за три недели. Пример Федерера помогает Даниилу. Он был близок к завоеванию четвёртого трофея кряду, но в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе его 19-матчевую победную серию смог прервать Карлос Алькарас.

Даниил пребывает в отличной форме и нацелен поднять над головой кубок на турнире в Майами. Медведев уже в четвёртом раунде. Турнирная сетка россиянина не выглядит слишком сложной, поэтому есть все основания предполагать, что он получит возможность взять у Алькараса реванш за Индиан-Уэллс в финале флоридского «Мастерса».