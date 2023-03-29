Фритц — о победе над Руне: чувствовал, что ключ к победе в удержании своей подачи

Десятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал победу над восьмым номером рейтинга ATP датчанином Хольгером Руне в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами (6:3, 6:4).
«Помогли ли мне тренировки с Хольгером? Да, мы тренировались пару раз, но я, наверное, никогда особо не анализировал его игру, когда мы тренировались. Это не слишком помогло мне в матче. Я чувствовал, что ключ к победе в том, чтобы уверенно играть на своей подаче, удерживая её. Я проделал хорошую работу. Потом я смог сделать пару брейков. Думаю, что хорошо сыграл на приёме.
Думаю, что подача всегда важнее всего. Хорошая подача позволяет расслабиться и рисковать, потому что я знаю, что буду брать очки на своей подаче. Так что это всегда самое главное. По-прежнему думаю, что подача может быть ещё лучше, но я чувствовал, что в Акапулько и Индиан-Уэллсе вообще плохо подавал, так что на этой неделе чувствую себя намного лучше в этом компоненте.
Здорово, что мой средний уровень значительно вырос. Что бы ни случилось, я могу поддерживать определённый уровень. Приятно, что этот уровень может сделать меня игроком топ-10. Я чувствовал, что в прошлом году был нестабилен. Либо я играл очень хорошо всю неделю и мог выиграть турнир, либо проигрывал в первом или втором раунде», — приводит слова Фритца пресс-служба турнира.
- 29 марта 2023
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