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Тарпищев: мама Овечкина тепло говорила о Мордовии, помог им установить корт на даче

Тарпищев: мама Овечкина тепло говорила о Мордовии, помог им установить корт на даче
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев во время поездки в Саранск высказался о семье нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, имеющего мордовские корни.

«У Саши Овечкина мордовские корни? С Татьяной Овечкиной я как раз общался на эту тему. Маме Саши надо отдать должное. Татьяна Николаевна много и тепло говорила о Мордовии. Я, кстати, помог Овечкиным установить теннисный корт на даче. Я вообще стараюсь поддерживать тесные контакты с людьми, имеющими мордовские корни. В Москве таковых немало — Светлана Хоркина, Алексей Немов, Леонид Аркаев… Бывший начальник службы безопасности мэрии Москвы Владимир Шукшин тоже выходец из Мордовии», — приводит слова Тарпищева «Столица С».

На прошлой неделе в Саранске состоялся премьерный показ документального фильма, посвящённого 75-летию Шамиля Тарпищева.

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