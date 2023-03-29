Чесноков: Хачанову будет нелегко с Серундоло. Медведев пройдёт Юбэнкса даже с плохой игрой

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков ответил на вопрос, возможен ли российский полуфинал на турнире в Майами, а также назвал фаворитов.
«Какие шансы увидеть российский полуфинал в Майами? Хочется сказать, что Серундоло очень хорошо играет и Хачанову будет с ним непросто. Против Медведева будет играть теннисист, который хорошо играет в Америке, плюс сейчас у него просто рай — он прошёл в четвертьфинал турнира. Даже если Даниил очень плохо будет играть, то пройдёт Юбэнкса. Хочется сказать, что Медведеву нужно больше работать над техникой и тактикой. Даниил в последнее время слишком часто играет на турнирах, но нужно ведь не только выступать на соревнованиях.
Хочется отметить, что Синнер сейчас в очень хорошей форме. Думаю, что он выйдет в полуфинал с Алькарасом. Этот матч будет скрытым финалом турнира в Майами», — приводит слова Чеснокова Metaratings.
Турнир категории «Мастерс» в Майами проходит с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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