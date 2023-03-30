Видеообзор победы Янника Синнера над Эмилем Руусувуори в четвертьфинале турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл финского спортсмена Эмиля Руусувуори в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Встреча продлидлась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1. Таким образом, Синнер вышел в полуфинал соревнований. На этой стадии турнира итальянский спортсмен поборется с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США).
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
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