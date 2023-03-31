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«Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?» Зверев опубликовал видео с тренировки

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на грунтовом покрытии.

«Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?» — подписал видео Зверев.

Напомним, Зверев получил страшную травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.

Зверев постепенно возвращается в тур. Ранее Зверев проиграл представителю Японии Таро Дэниэлу (97-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США) со счётом 6:0, 6:4. До этого Зверев (12) проиграл чемпиону US Open – 2021 россиянину Даниилу Медведеву (5) в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7.