Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей десятого игрового дня

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30 марта в Майами (США) состоялся десятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Результаты десятого игрового дня

Петра Квитова (Чехия, 15) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 6:4, 3:6, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Джессика Пегула (США, 3) — 7:6 (7:3), 6:4.

Результаты девятого игрового дня доступны здесь.

Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира, а за вторую путёвку в финал поборются 33-летняя Квитова и Сорана Кырстя из Румынии.

Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.