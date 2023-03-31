Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей десятого игрового дня

30 марта в Майами (США) состоялся десятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Результаты десятого игрового дня
Петра Квитова (Чехия, 15) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 6:4, 3:6, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Джессика Пегула (США, 3) — 7:6 (7:3), 6:4.
Результаты девятого игрового дня доступны здесь.
Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира, а за вторую путёвку в финал поборются 33-летняя Квитова и Сорана Кырстя из Румынии.
Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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