Селиваненко поделился ожиданиями от матча Медведева и Хачанова в полуфинале в Майами

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Матчи Даниила и Карена носят принципиальный характер ещё со времен юниорских турниров. Оба подошли к полуфиналу в отличном настроении, демонстрируя уверенную игру. Предстоит бескомпромиссный матч», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в четвертьфинальном матче Хачанов (14) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (25), а Медведев (4) одержал победу в матче с американцем Кристофером Юбэнксом (Q) со счётом 6:3, 7:5. Встреча Медведева и Хачанова начнётся сегодня, 31 марта, чуть позже 20:00 мск.