«Мне немного не повезло». Хачанов прокомментировал поражение от Медведева в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) (6:7 (5:7), 6:3, 3:6).

«Если честно, думаю, это был один из лучших матчей за последнее время. Я чувствовал это от начала и до конца с точки зрения уровня игры, скорости, интенсивности, отношения и так далее.

Думаю, всё решил один гейм, когда мы играли новыми мячами. Он сделал брейк. То же самое было во втором сете. В первом мы по разу брали подачи друг друга, так что это был очень, очень равный матч. Не знаю. Можно сказать, что мне немного не повезло, но он полностью заслужил победу. Мы оба проявили себя с наилучшей стороны, была упорная борьба. Мы подарили зрителям хороший матч. В каком-то смысле жаль, что не удалось победить, но я счастлив и горжусь тем, как дела обстоят сейчас», — сказал Хачанов на послематчевой пресс-конференции.