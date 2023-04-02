Квитова опубликовала пост после победы над Рыбакиной в финале турнира в Майами

12-я ракетка мира чешка Петра Квитова опубликовала пост после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
«Гордая, усталая, счастливая, благодарная. Спасибо, что остались со мной в этой сумасшедшей поездке. Этот титул в Майами навсегда останется в моём сердце», — написала Квитова в своём «твиттере».
Напомним, общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. За победу в финале Квитова получит $ 1,2 млн в качестве призовых и 1000 рейтинговых очков. Рыбакина, в свою очередь, получит $ 662 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.
В финале мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится 2 апреля. Ориентировочное время начала матча – 20:00 мск.
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