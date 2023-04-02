Рыбакина объяснила поражение от Квитовой в финале турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от представительницы Чехии Петры Квитовой в финале турнира в Майами.

«Квитова сыграла очень хорошо. Второй сет, я думаю, после первого сета был непростым. Я думаю, что во втором сете Квитова также была более свободна в ударах, может быть, рискнула немного больше. Я думаю, что во втором сете я просто не оставалась дисциплинированной и немного торопилась. Возможно, если бы первый сет прошёл по моему сценарию, все было бы по-другому во втором сете. Конечно, из-за того, что я немного устала физически, у меня не было дисциплины в важные моменты», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

За победу в финале чешка получит $ 1,2 млн в качестве призовых и 1000 рейтинговых очков. Рыбакина, в свою очередь, получит $ 662 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.