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Аслан Карацев и Павел Котов узнали первых соперников на турнире ATP-250 в Марракеше

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), который пройдёт с 3 по 9 апреля. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.

Сетку соревнований возглавил 21-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти. Он пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Юго Гастон (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия). Второй номер посева у британца Даниэля Эванса, его первый соперник определится в матче Юнес Лалами-Лаарусси (Марокко, WC) – Алексей Попырин (Австралия).

В соревнованиях в Марракеше примут участие два российских теннисиста – Аслан Карацев и Павел Котов.

Карацев на старте сразится с 22-летним итальянцем Франческо Пассаро, а Котов – с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

Другие интересные матчи первого круга турнира в Марракеше:

Максим Кресси (США, 5) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

Александр Мюллер (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 6).