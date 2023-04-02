«Это настоящая сказка». Россиянин уничтожил Надаля в финале «Мастерса» в Майами в 2008-м

Рафа признал, что у него не было ни единого шанса в противостоянии с Николаем Давыденко.

Николай Давыденко за карьеру выиграл 21 титул ATP. Российскому теннисисту не покорялись турниры «Большого шлема», но он поднимал над головой кубок на Итоговом турнире (2009) и трёх престижных «Мастерсах» (Париж-2006, Майами-2008, Шанхай-2009).

В финале Майами Давыденко одержал одну из самых знаковых и эффектных побед за карьеру, разбив Рафаэля Надаля (6:4, 6:2). Рафа признал, что у него не было ни единого шанса в противостоянии с россиянином.

26-летний Давыденко (четвёртый сеяный) и 21-летний Надаль (2) – сильные теннисисты, но мало кто ожидал увидеть их в финале Майами-2008. Особенно это касается Николая. Давыденко ранее шесть раз принимал участие во флоридском «Мастерсе». Лучший результат – четвёртый раунд в 2006-м.

Россиянин мог очень быстро вылететь и в 2008-м. В первом матче Николай с огромным трудом прошёл латвийца Эрнеста Гулбиса (3:6, 7:6, 7:6), отыграв матчбол во втором сете. Дальше не обошлось без проблем в матчах с итальянцем Симоне Болелли (6:7, 7:5, 6:1) и хорватом Марио Анчичем (4:6, 6:3, 7:5). Только в четвертьфинале Давыденко наконец-то раскрепостился, что вылилось в разгромную победу над сербом Янко Типсаревичем (6:2, 6:1).

Николай Давыденко на турнире в Майами в 2008-м Фото: Al Bello/Getty Images

Полуфинал уже считался отличным результатом для Давыденко. Казалось, что на этом турнирный путь Николая закончится. Всё дело в крайне неудобном сопернике. Давыденко ранее проиграл все пять личных встреч американцу Энди Роддику. Практически не было сомнений, что Роддик, выбивший в четвертьфинале первую ракетку мира Роджера Федерера, снова одолеет Николая на глазах родной публики в Майами. Но Давыденко сподобился на суперсенсацию, обыграв Энди (7:6, 6:2) в двух сетах.

Надаль был посеян в Майами под вторым номером, но всё-таки этот хардовый турнир считался далеко не самым удобным для испанца. В 2005-м Рафа дошёл до финала, уступив Роджеру Федереру после лидерства 2:0 по сетам, пусть даже в матче имела место грубейшая судейская ошибка. Забегая наперёд, Майами стал фатальным местом для Рафы — он проиграл здесь пять финалов и ни разу не побеждал. Хотя по состоянию на 2008 год никто о злом роке для испанца во Флориде ещё не говорил.

15 лет назад турнир ждал нового чемпиона по итогам финала. Более высоко котировался молодой Надаль, который уже успел выиграть три «Шлема» на «Ролан Гаррос», с 2005 года держался на втором месте в рейтинге ATP и был очень близок к свержению односторонней гегемонии Роджера Федерера в мировом теннисе. Рафа выиграл две предыдущие личные встречи с Давыденко, что лишь усиливало уверенность в его победе.

Николай привык выходить на корт в статусе андердога. Он без раскачки начал матч, сделав ранний брейк. Рафа моментально отыгрался. Ключевой момент всей игры случился при счёте 3:3 в первом сете. У Надаля был брейк-пойнт, но он упустил возможность. После этого Давыденко перехватил инициативу на корте и буквально уничтожил Рафу в оставшейся части матча – 6:4, 6:2. Россиянину потребовалось всего 82 минуты, чтобы выиграть финал.

Николай Давыденко и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рафа не отрицал закономерность победы Давыденко, который действовал быстрее и буквально загонял его на корте.

«Николай играл совершенно невероятно. Сегодня у меня не было ни единого шанса победить потому, что Давыденко играл на совершенно недостижимом уровне. А вот я сегодня выступил неважно. Когда ты действуешь не на все 100 процентов против элитных теннисистов, выиграть сложно, особенно на харде. Так что поздравляю Николая, который был лучше меня. Всё равно считаю, что провёл очень хороший турнир. Мне удалось обыграть нескольких классных теннисистов. Я показал свой лучший теннис против Томаша Бердыха, Джеймса Блэйка и Поля-Анри Матьё. Я прошёл трёх игроков топ-уровня. Но сегодня я играл не наилучшим образом. Давыденко действовал сильнее и нанёс мне заслуженное поражение», — констатировал Надаль.

Давыденко стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир в Майами. Он назвал эту победу самой значимой в своей карьере.

«На этом турнире я показал свою лучшую игру. Думаю, что так хорошо на харде я никогда не играл. Этот трофей, наверное, будет самым ценным в моей карьере. На «Мастерсе» в Париже не было ни Роджера Федерера, ни Рафаэля Надаля, а в финале я обыграл Доминика Хрбаты, которого нельзя отнести к лучшим теннисистам мира. Тогда я был несомненным фаворитом. Здесь в финале все ставили на Надаля, а в полуфинале считали Энди Роддика фаворитом. Я обыграл обоих. Это настоящая сказка. У меня была на весь турнир всего одна ракетка. Удивительно, что струны всё это выдержали. Перед каждым матчем я приводил её в порядок и играл дальше. Шесть матчей подряд. И я победил благодаря этой ракетке. Теперь эта ракетка навсегда для меня номер один, я сохраню её. Если у меня настанут тяжёлые времена, мне нужно будет только подумать о ней, и настроение улучшится.

Верю ли я, что после победы в Америке стану более популярным теннисистом здесь? Известным? В США? Чтобы стать здесь известным, надо победить на турнире «Большого шлема» или на «Мастерсе», но не на одном, а на нескольких. Кроме того, нужно как можно больше побеждать именно здесь (в США) и желательно выиграть у первой и второй ракеток мира. В начале турнира я не играл на центральном корте, потому что в сетке были американцы Энди Роддик, Джеймс Блэйк и топ-теннисисты — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Но на старте турнира я и не хотел играть на центральном корте. Я чувствовал себя более уверенно, когда сыграл на нём впервые на турнире в четвертьфинале», — заявил Давыденко.

Николай Давыденко после победы в финале Майами-2008 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

2008 год удачно сложился для Давыденко. После Майами он выиграл турниры в Пёрчах-ам-Вёртерзе и Варшаве, дошёл до финала Итогового, но уступил Новаку Джоковичу. В следующем сезоне Николай снова одолел Надаля в финале «Мастерса», на этот раз в Шанхае. И победил на Итоговом-2009, справившись с Хуан-Мартином дель Потро в финале.

Николай Давыденко – один из немногих теннисистов, который может похвастаться положительным балансом встреч с Надалем (6:5), хотя матчи с Федерером (2-19) и Джоковичем (2-6) складывались для него не так удачно. Прайм-тайм Давыденко пришёлся на начало эпохи «Большой тройки». Именно это главным образом помешало Николаю добыть хотя бы один титул на ТБШ. В 2010-х он постепенно начал сдавать на корте. Давыденко завершил карьеру в 2014 году, когда упал в третью сотню рейтинга. При этом Николай остаётся одним из самых успешных теннисистов XXI века, если вынести за скобки Федерера, Надаля, Джоковича и Энди Маррея. Давыденко мог добиться большего, но и имеющиеся результаты заслуживают уважения, особенно победа над Надалем в финале Майами-2008.