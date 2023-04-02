Прошла жеребьёвка грунтового турнира в Хьюстоне, где сыграют Тиафо, Пол, Вердаско и Вулф

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (штат Техас, США), действующим чемпионом которого является отсутствующий в туре американец Райлли Опелка. Соревнования пройдут с 3-го по 9-е апреля.
Сетку соревнований возглавил 14-я ракетка мира, полуфиналист US Open – 2022 Фрэнсис Тиафо. Он пропустит первый круг турнира, а во втором сразится с победителем матча Стив Джонсон (США, WC) – Факундо Багнис (Аргентина).
Второй номер посева получил полуфиналист Australian Open – 2023, 19-я ракетка мира американец Томми Пол. Его потенциальные соперники определятся позднее.
Интересные матчи первого круга турнира в Хьюстоне:
Фернандо Вердаско (Испания, WC) – Джэйсон Каблер (Австралия, 6)
Джордан Томпсон (Австралия) – Джеффри-Джон Вулф (США, 5)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина).
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