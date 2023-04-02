Прошла жеребьёвка грунтового турнира в Хьюстоне, где сыграют Тиафо, Пол, Вердаско и Вулф

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (штат Техас, США), действующим чемпионом которого является отсутствующий в туре американец Райлли Опелка. Соревнования пройдут с 3-го по 9-е апреля.

Сетку соревнований возглавил 14-я ракетка мира, полуфиналист US Open – 2022 Фрэнсис Тиафо. Он пропустит первый круг турнира, а во втором сразится с победителем матча Стив Джонсон (США, WC) – Факундо Багнис (Аргентина).

Второй номер посева получил полуфиналист Australian Open – 2023, 19-я ракетка мира американец Томми Пол. Его потенциальные соперники определятся позднее.

Интересные матчи первого круга турнира в Хьюстоне:

Фернандо Вердаско (Испания, WC) – Джэйсон Каблер (Австралия, 6)

Джордан Томпсон (Австралия) – Джеффри-Джон Вулф (США, 5)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина).