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Даниил Медведев: думаю, отношение американской публики ко мне изменилось

Даниил Медведев: думаю, отношение американской публики ко мне изменилось
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, изменилось ли отношение американской публики к нему.

«Полюбила ли меня американская публика после свиста в 2019-м? Думаю, изменилось их отношение, потому что люди начинают меня больше узнавать, понимают, как я могу себя вести на кортах, как я веду себя вне корта. Кому-то это нравится, кому-то нет. Рад, что получается, оставаясь самим собой, зарабатывать любовь публики», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3. Этот титул стал 19-м в карьере российского теннисиста.

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