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Соболенко сохраняет лидерство в Чемпионской гонке WTA, Квитова поднялась на девять строчек

Соболенко сохраняет лидерство в Чемпионской гонке WTA, Квитова поднялась на девять строчек
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. Первую строчку продолжает занимать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — полька Ига Свёнтек.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова осталась на 16-й строчке. Варвара Грачёва так же по-прежнему занимает 20-е место, а Людмила Самсонова — 21-е. Дарья Касаткина сохранила 23-е место, Анастасия Потапова — 24-е.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 20 марта

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561.
3 (3). Ига Свентек (Польша) — 1810.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 1515.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420.
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371.
7 (7). Кори Гауфф (США) — 1185.
8 (8). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051.
9 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 991.
10 (10). Магда Линетт (Польша) — 937.
….
16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 706.
….
18 (27). Петра Квитова (Чехия) — 625.
….
20 (20). Варвара Грачёва (Россия) — 558.
21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 547.
….
23 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 537.
24 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 531

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