Соболенко сохраняет лидерство в Чемпионской гонке WTA, Квитова поднялась на девять строчек

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. Первую строчку продолжает занимать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — полька Ига Свёнтек.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова осталась на 16-й строчке. Варвара Грачёва так же по-прежнему занимает 20-е место, а Людмила Самсонова — 21-е. Дарья Касаткина сохранила 23-е место, Анастасия Потапова — 24-е.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA. 20 марта
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561.
3 (3). Ига Свентек (Польша) — 1810.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 1515.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420.
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371.
7 (7). Кори Гауфф (США) — 1185.
8 (8). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051.
9 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 991.
10 (10). Магда Линетт (Польша) — 937.
….
16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 706.
….
18 (27). Петра Квитова (Чехия) — 625.
….
20 (20). Варвара Грачёва (Россия) — 558.
21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 547.
….
23 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 537.
24 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 531
- 3 апреля 2023
-
10:18
-
09:44
-
09:30
-
09:18
-
03:49
-
03:19
-
01:13
-
00:59
-
00:52
-
00:47
-
00:35
-
00:09
- 2 апреля 2023
-
23:21
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:32
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:14
-
18:58
-
18:02
-
17:00
-
16:21
-
16:20
-
15:45
-
14:45
-
13:50