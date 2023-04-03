Соболенко сохраняет лидерство в Чемпионской гонке WTA, Квитова поднялась на девять строчек

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. Первую строчку продолжает занимать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — полька Ига Свёнтек.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова осталась на 16-й строчке. Варвара Грачёва так же по-прежнему занимает 20-е место, а Людмила Самсонова — 21-е. Дарья Касаткина сохранила 23-е место, Анастасия Потапова — 24-е.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 20 марта

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561.

3 (3). Ига Свентек (Польша) — 1810.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 1515.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420.

6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371.

7 (7). Кори Гауфф (США) — 1185.

8 (8). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051.

9 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 991.

10 (10). Магда Линетт (Польша) — 937.

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16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 706.

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18 (27). Петра Квитова (Чехия) — 625.

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20 (20). Варвара Грачёва (Россия) — 558.

21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 547.

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23 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 537.

24 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 531