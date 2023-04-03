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Дмитриева: чемпионский матч Медведева с Синнером в финале Майами — бесспорное преимущество

Дмитриева: чемпионский матч Медведева с Синнером в финале Майами — бесспорное преимущество
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева над Янником Синнером в финальном матче турнира «Мастерс» в Майами.

«В финале Даня играл гораздо лучше, чем на протяжении всего турнира. Синнер — очень опасный соперник. Многие говорили после окончания матча, что он безумно устал, потому что провёл трудный матч в полуфинале против Алькараса. На второй сет его не хватило. Синнер не мог пробить стопроцентную защиту, которую сумел создать Медведев. Все его попытки разрушить защиту Дани были безнадёжно упущены.

Мне кажется, что это был чемпионский матч Медведева! Во втором сете его преимущество было бесспорным. Уже практически потерял надежду итальянец, что он сможет оказать серьёзное сопротивление нашему игроку», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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