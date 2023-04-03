Патрик Муратоглу больше не будет сопровождать Хольгера Руне на турнирах

Патрик Муратоглу, бывший тренер, в частности, 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, больше не будет сопровождать датчанина Хольгера Руне на турнирах ATP.

Изначально тесное сотрудничество Муратоглу и Руне должно было продлиться до конца 2022 года. Однако из-за того, что подопечную Муратоглу, румынку Симону Халеп отстранили из-за положительной допинг-пробы, Патрик задержался в штабе датчанина.

«Хольгер, мы успешно справились с миссией и в итоге пережили невероятное приключение, которое продлилось шесть месяцев вместо изначально запланированных трёх. Было очень приятно отправиться с тобой в это путешествие. Оно было особенным благодаря твоим энергии и энтузиазму. Я не сомневаюсь, что тебя ждёт блестящее будущее. Я остаюсь твоим главным поклонником и слежу за тобой вместе с командой академии», — написал Муратоглу на своей странице в социальной сети.

«Большое спасибо за помощь команде, Патрик. Я получил много знаний на корте и за его пределами и много позитивной энергии. Я запомню все советы. Увидимся в академии», — ответил Муратоглу Руне.