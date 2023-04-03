Гарбинье Мугуруса полностью пропустит грунтовый и травяной сезоны в 2023 году

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обновила статус своего возвращения в WTA-тур.

«Хэй, ребят, что происходит… Я провожу время с семьёй и друзьями, и это действительно оказалось полезно и здорово. Так что я собираюсь продлить этот период до лета… Таким образом, я пропущу грунтовый и травяной сезоны. Спасибо за все прекрасные сообщения!» — написала Мугуруса на своей странице в социальной сети.

В последний раз Мугуруса выходила на корт 30 января на турнире в Лионе (Франция). Там она со счётом 1:6, 4:6 проиграла 18-летней чешке Линде Носковой. Это поражение стало для Гарбинье четвёртым подряд на старте сезона. В данный момент испанка занимает 132-ю строчку в рейтинге WTA.