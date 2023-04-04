Анна Калинская обыграла украинку Ангелину Калинину на старте турнира в Чарльстоне

70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 780 637.

В стартовом матче Калинская обыграла 11-ю сеяную украинку Ангелину Калинину со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа. Калинская один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Калининой один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти заработанных.

Отметим, что в первой партии Калинская отыгралась со счёта 0:3 по геймам.

Следующей соперницей Калинской станет бывшая 11-я ракетка мира, представительница Франции Ализе Корне.