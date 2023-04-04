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Анна Калинская обыграла украинку Ангелину Калинину на старте турнира в Чарльстоне

Анна Калинская обыграла украинку Ангелину Калинину на старте турнира в Чарльстоне
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70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 780 637.

В стартовом матче Калинская обыграла 11-ю сеяную украинку Ангелину Калинину со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа. Калинская один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Калининой один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти заработанных.

Отметим, что в первой партии Калинская отыгралась со счёта 0:3 по геймам.

Следующей соперницей Калинской станет бывшая 11-я ракетка мира, представительница Франции Ализе Корне.

Чарльстон. 1-й круг
03 апреля 2023, понедельник. 22:40 МСК
Анна Калинская
70
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		4  
         
Ангелина Калинина
30
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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