Анна Калинская обыграла украинку Ангелину Калинину на старте турнира в Чарльстоне
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70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 780 637.
В стартовом матче Калинская обыграла 11-ю сеяную украинку Ангелину Калинину со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа. Калинская один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Калининой один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти заработанных.
Отметим, что в первой партии Калинская отыгралась со счёта 0:3 по геймам.
Следующей соперницей Калинской станет бывшая 11-я ракетка мира, представительница Франции Ализе Корне.
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