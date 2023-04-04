Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый матч в WTA-туре после рождения дочери. Украинка впервые вышла на корт с марта 2022 года.
Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В первом круге соревнований Свитолина (WC) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Свитолина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Путинцевой два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 24.
В следующем раунде турнира в Чарльстоне Путинцева сразится с россиянкой Екатериной Александровой (7).
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