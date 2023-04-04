Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пора надрать кому-нибудь зад». Свитолина — о допуске россиянок до Уимблдона

«Пора надрать кому-нибудь зад». Свитолина — о допуске россиянок до Уимблдона
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов Уимблдона допустить российских и белорусских спортсменов.

«Ну, это их решение. Мы должны уважать его. Так что да, теперь пришло время вернуться на площадку и надрать кому-нибудь зад (смеётся)», — сказала теннисистка в интервью Tennis Channel.

В своём первом после рождения дочери матче на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Свитолина проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Свитолина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

Материалы по теме
«У меня не осталось сил бороться». Свитолина — о том, что россиян допускают до турниров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023