«Пора надрать кому-нибудь зад». Свитолина — о допуске россиянок до Уимблдона

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов Уимблдона допустить российских и белорусских спортсменов.

«Ну, это их решение. Мы должны уважать его. Так что да, теперь пришло время вернуться на площадку и надрать кому-нибудь зад (смеётся)», — сказала теннисистка в интервью Tennis Channel.

В своём первом после рождения дочери матче на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Свитолина проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Свитолина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.