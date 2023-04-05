Шаповалов не сыграет в турнире «Мастерс» в Монте-Карло

30-й номер рейтинга ATP канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира.

Вместо Шаповалова в основную сетку попал британский теннисист Энди Маррей, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира.

Напомним, канадец стал четвёртым игроком топ-уровня, снявшимся со стартующего на следующей неделе турнира «Мастерс». Вчера это сделали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является теннисист из Греции Стефанос Циципас.