Шаповалов не сыграет в турнире «Мастерс» в Монте-Карло
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30-й номер рейтинга ATP канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира.
Вместо Шаповалова в основную сетку попал британский теннисист Энди Маррей, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира.
Напомним, канадец стал четвёртым игроком топ-уровня, снявшимся со стартующего на следующей неделе турнира «Мастерс». Вчера это сделали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является теннисист из Греции Стефанос Циципас.
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