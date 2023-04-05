Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова обыграла Эжени Бушар в Боготе, забрав один из сетов со счётом 6:0

Камилла Рахимова обыграла Эжени Бушар в Боготе, забрав один из сетов со счётом 6:0
Комментарии

90-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого составил $ 259 303.

В матче второго круга Рахимова (4) обыграла бывшую пятую ракетку мира, финалистку Уимблдона-2014 канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:0, 6:7 (7:9), 6:4. Их встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Рахимова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Бушар три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За место в полуфинале Рахимова сразится с победительницей матча Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7).

Богота. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 20:10 МСК
Камилла Рахимова
90
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 6
0 		7 9 4
         
Эжени Бушар
327
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Материалы по теме
Россиянка повесила «баранку» теннисной красотке Бушар! Рахимова уже в 1/4 финала Боготы
Россиянка повесила «баранку» теннисной красотке Бушар! Рахимова уже в 1/4 финала Боготы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023