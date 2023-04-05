Камилла Рахимова обыграла Эжени Бушар в Боготе, забрав один из сетов со счётом 6:0
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90-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого составил $ 259 303.
В матче второго круга Рахимова (4) обыграла бывшую пятую ракетку мира, финалистку Уимблдона-2014 канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:0, 6:7 (7:9), 6:4. Их встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Рахимова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Бушар три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За место в полуфинале Рахимова сразится с победительницей матча Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7).
Богота. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 20:10 МСК
90
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6 7
|6
|
|7 9
|4
327
Эжени Бушар
Э. Бушар
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