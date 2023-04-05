Камилла Рахимова обыграла Эжени Бушар в Боготе, забрав один из сетов со счётом 6:0

90-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого составил $ 259 303.

В матче второго круга Рахимова (4) обыграла бывшую пятую ракетку мира, финалистку Уимблдона-2014 канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:0, 6:7 (7:9), 6:4. Их встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Рахимова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Бушар три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За место в полуфинале Рахимова сразится с победительницей матча Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7).