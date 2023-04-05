Россиянка повесила «баранку» теннисной красотке Бушар! Рахимова уже в 1/4 финала Боготы

В первую неделю апреля проходят два турнира WTA: «пятисотник» в Чарльстоне (США) и турнир категории WTA-250 в Боготе — так начался грунтовый сезон. В Колумбии первые два номера посева получили 29-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс, которая, впрочем, уже выбыла из борьбы в первом круге, и действующая чемпионка турнира немка Татьяна Мария (66-е место в рейтинге WTA). Россиянки никогда не выигрывали этот турнир, да и выход в финал был всего один — в исполнении Александры Пановой в 2012 году. В этот раз в Боготу приехали две представительницы России: 90-я ракетка мира Камилла Рахимова, получившая четвёртый номер посева, и 150-й номер рейтинга Элина Аванесян. Обе теннисистки уверенно преодолели барьер первого круга. Рахимова обыграла малоизвестную киприотку Ралуку Джорджану Шербан (7:6, 6:3), а Аванесян неожиданно разгромила финалистку «Ролан Гаррос» 2012 года, бывшую пятую ракетку мира Сару Эррани — 6:1, 6:0!

Аванесян свой матч второго круга сыграет в четверг, 6 апреля, ну а Рахимова свой матч проводила сегодня, 5 апреля. И соперница ей досталась очень интересная — финалистка Уимблдона 2014 года, экс пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар. В последнее время Бушар, занимающая лишь 327-ю строчку в рейтинге, не может похвастаться какими-либо успехами на корте. Так, за весь сезон-2022 она выиграла лишь три матча в основной сетке турниров WTA. А уступив представительнице США Эшлин Крюгер в первом же матче квалификации к Australian Open — 2023, сказала в интервью пресс-службе WTA: «Я играла с девочкой, занимающей 200-е место в рейтинге, – и при всём к ней уважении мне казалось, что я играю с Сереной Уильямс. Мяч летел так быстро, я думала: о боже. И это то, что быстрее всего теряется, – скорость реакции. Мне нужна практика. Сейчас я хочу как можно скорее подняться в рейтинге».

Зато за его пределами у спортсменки, заработавшей за карьеру почти $ 7 млн (и это только за игру в теннис, без учёта спонсорских поступлений), всё в порядке. У 29-летней Эжени 2,4 млн подписчиков в соцсетях — и вполне понятно почему.

Эжени Бушар Фото: из личного архива Бушар

Эжени Бушар Фото: из личного архива Бушар

До турнира в Боготе Бушар в сезоне-2023 провела лишь два матча в квалификациях к турнирам WTA: один выиграла, другой проиграла. А уже в Колумбии, получив уайлд-кард, победила в первом круге швейцарку Илену Ин-Альбон — 6:3, 6:2. Рахимова же регулярно появляется на турнирах WTA, но пока особых успехов у неё нет. Лучшие достижения Камиллы в сезоне-2023 — 1/8 финала в Монтеррее и в Сан-Луис-Потоси.

Поначалу казалось, что у Рахимовой не будет особых проблем во встрече с Бушар. В первом сете россиянка и вовсе повесила «баранку» сопернице, победив её со счётом 6:0. И если в третьем гейме Камилла лишь с третьей попытки реализовала брейк-пойнт, то в первом и пятом добивалась своего с первого раза. В шестом гейме Рахимова спокойно подала на сет, выйдя на двойной сетбол и сразу же использовав его. Что касается Бушар, то она даже не приближалась к брейк-пойнтам, не говоря уже о большем.

Но во второй партии характер игры изменился. Инициативу захватила уже Бушар, которая быстро повела 3:0 с брейком, причём подачу соперницы канадка взяла под ноль. Однако Рахимовой удалось сделать из этого 3:3 — в пятом гейме россиянка добилась обратного брейка, использовав первый же брейк-пойнт. После этого соперницы брали лишь свою подачу (в восьмом гейме Камилла спасла два брейк-пойнта), и пришлось играть тай-брейк. В нём Рахимова упустила два матчбола — при 6:5 на приёме и при 7:6 на подаче. А вот Бушар на подаче реализовала первый же сетбол — 9:7.

В третьем, решающем сете теннисистки долгое время уверенно брали свою подачу. Однако Рахимова предпочла не доводить дело до тай-брейка. В десятом гейме при счёте 5:4 в свою пользу россиянка под ноль взяла подачу соперницы и одержала победу в этой непростой встрече, продолжавшейся почти два с половиной часа, — 6:0, 6:7 (7:9), 6:4.

Вот так Рахимова впервые в сезоне вышла в восьмёрку сильнейших. В четвертьфинале турнира в Боготе она сыграет с победительницей противостояния Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7). Турнир завершится в воскресенье, 9 апреля.