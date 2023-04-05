Анна Блинкова разгромно проиграла третьей ракетке мира Пегуле на турнире в Чарльстоне

24-летняя российская теннисистка Анна Блинкова потерпела сокрушительное поражение во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Блинкова встречалась с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (1). Матч продлился 1 час и 5 минут и завершился со счётом 6:2, 6:0 в пользу Пегулы. Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Пегулы один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Пегулы в Чарльстоне станет победительница матча Софья Кенин (США, WC) – Ирина Бегу (Румыния, 15).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.