Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова разгромно проиграла третьей ракетке мира Пегуле на турнире в Чарльстоне

Анна Блинкова разгромно проиграла третьей ракетке мира Пегуле на турнире в Чарльстоне
Аудио-версия:
Комментарии

24-летняя российская теннисистка Анна Блинкова потерпела сокрушительное поражение во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Блинкова встречалась с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (1). Матч продлился 1 час и 5 минут и завершился со счётом 6:2, 6:0 в пользу Пегулы. Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Пегулы один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Пегулы в Чарльстоне станет победительница матча Софья Кенин (США, WC) – Ирина Бегу (Румыния, 15).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 21:40 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Анна Блинкова
63
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023