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Рууд: Соуза такой хороший парень. Испытываю смешанные чувства, победив его в Эшториле

Рууд: Соуза такой хороший парень. Испытываю смешанные чувства, победив его в Эшториле
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) с португальцем Жоау Соузой.

«Я очень рад, что смог победить. После первого сета ситуация выглядела не очень хорошо, но мне удалось прибавить, играть всё лучше и лучше. Думаю, это хороший знак перед следующим матчем.

Жоау такой хороший парень. Я испытываю смешанные чувства, победив его здесь, в Эшториле. Я знаю, что он любимец местной публики. Он прекрасный пример настоящего бойца. Жоуа оказал влияние на этот турнир и португальских болельщиков», — приводит слова Рууда ATP Tour.

За выход в полуфинал соревнований в Эшториле Рууд сразится с пятым сеяным Себастьяном Баэсом из Аргентины.

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