Рууд: тому, кто захочет победить меня на грунте, придётся играть в невероятный теннис

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о любви к предстоящему грунтовому сезону и о своём преимуществе на нём.

«Если вы посмотрите на первую сотню игроков мира, вы знаете, из ста, я бы сказал, 70 или 75 из них предпочитают играть на харде. Мы знаем гораздо меньше игроков, которые на самом деле любят больше играть на грунтовом покрытии, и я чувствую, что являюсь одним из них, думаю, это может быть моим преимуществом. Играть на глине для тех, кто не любит это покрытие, как играть на тарелках – очень удобно и приятно чувствовать себя лучшим, это так похоже на то, что я выигрываю каждый матч.

Меня будет очень сложно победить на грунте, потому что если я буду физически готов, то смогу продержаться много часов, и тому, кто захочет победить меня на грунте, придётся играть в невероятный теннис как минимум три часа», – сказал Рууд в беседе Eurosport.

За выход в полуфинал соревнований в Эшториле Рууд сразится с пятым сеяным Себастьяном Баэсом из Аргентины.