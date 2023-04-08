Белинда Бенчич разорвала сотрудничество с россиянином Дмитрием Турсуновым

Олимпийская чемпионка 2020 года, 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским специалистом Дмитрием Турсуновым. Этот факт подтвердил менеджер Бенчич Марьин Бал.

«После Майами у Белинды и Дмитрия были разные представления о том, как действовать дальше. Поэтому они пришли к решению об окончательном прекращении сотрудничества. Сказать больше нечего по этому поводу, драмы нет как с одной, так и с другой стороны», — приводит слова Бала Aargauer Zeitung со ссылкой на CH Media.

Бенчич и Турсунов начали работать в октябре прошлого года. С россиянином Белинда завоевала два титула — на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Позднее Бенчич неудачно выступила на турнирах Sunshine Double — «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе (вылет во втором круге) и Майами (вылет в третьем круге).