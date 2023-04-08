Джокович посетил игру баскетбольного клуба «Партизан» в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович вместе с сыном посетил баскетбольный матч между «Партизаном» (Сербия) и «Монако» (Монако). Игра прошла в Монте-Карло, клуб из Сербии одержал победу с итоговым счётом 88:84.

«Конечно, я фанат клуба «Црвена Звезда», но «Партизан» — сербский клуб, поэтому я пришёл поддержать команду. Невероятно. Невероятная атмосфера, невероятный матч. До самого конца «Партизан» играл очень хорошо. Я рад, что сербская команда вошла в топ-8. Прошло много лет с тех пор, как команда из Сербии в последний раз выходила в плей-офф, поэтому я очень счастлив за клуб», — сказал теннисист в интервью сербскому журналу Sportklub после матча.

Победой в этом матче «Партизан» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Клуб из Сербии примет участие в этой стадии сезона впервые с 2010 года.