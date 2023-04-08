Джокович посетил игру баскетбольного клуба «Партизан» в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович вместе с сыном посетил баскетбольный матч между «Партизаном» (Сербия) и «Монако» (Монако). Игра прошла в Монте-Карло, клуб из Сербии одержал победу с итоговым счётом 88:84.
«Конечно, я фанат клуба «Црвена Звезда», но «Партизан» — сербский клуб, поэтому я пришёл поддержать команду. Невероятно. Невероятная атмосфера, невероятный матч. До самого конца «Партизан» играл очень хорошо. Я рад, что сербская команда вошла в топ-8. Прошло много лет с тех пор, как команда из Сербии в последний раз выходила в плей-офф, поэтому я очень счастлив за клуб», — сказал теннисист в интервью сербскому журналу Sportklub после матча.
Победой в этом матче «Партизан» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. Клуб из Сербии примет участие в этой стадии сезона впервые с 2010 года.
- 8 апреля 2023
-
19:46
-
19:26
-
17:51
-
15:34
-
15:33
-
15:11
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:06
-
11:22
-
10:58
-
10:11
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
05:31
-
01:47
-
01:29
-
00:40
-
00:11
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:11
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45
-
17:30
-
17:18
-
17:04
-
16:55