Иван Гахов прошёл в финал квалификации «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Маннарино
Поделиться
186-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов прошёл первый раунд квалификации турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в стартовом матче 49-ю ракетку мира, француза Адриана Маннарино.
Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 1:6, 6:0, 6:1. Общая продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. По ходу игры Гахов три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Маннарино один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Во втором, финальном квалификационном раунде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Иван Гахов встретится с 91-й ракеткой мира, представителем Франции Люкой Ван Ашем.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
19:46
-
19:26
-
17:51
-
15:34
-
15:33
-
15:11
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:06
-
11:22
-
10:58
-
10:11
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
05:31
-
01:47
-
01:29
-
00:40
-
00:11
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:11
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45
-
17:30
-
17:18
-
17:04
-
16:55
Партнерский контент