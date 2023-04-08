Иван Гахов прошёл в финал квалификации «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Маннарино

186-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов прошёл первый раунд квалификации турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в стартовом матче 49-ю ракетку мира, француза Адриана Маннарино.

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 1:6, 6:0, 6:1. Общая продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. По ходу игры Гахов три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Маннарино один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором, финальном квалификационном раунде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Иван Гахов встретится с 91-й ракеткой мира, представителем Франции Люкой Ван Ашем.