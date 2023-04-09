Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов успешно стартовали на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде.

В 1/16 финала Рублёв и Хачанов со счётом 7:5, 6:4 обыграли тандем Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия). Встреча продлилась 1 час и 25 минут. Хачанов и Рублёв два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. На счету Маррея и Винуса три эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В 1/8 финала Рублёву и Хачанову предстоит сразиться с титулованным дуэтом Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания), которые посеяны на турнире под первым номером.