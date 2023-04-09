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Потенциальный соперник Джоковича на старте «Мастерса» в Монте-Карло снялся с турнира

Потенциальный соперник Джоковича на старте «Мастерса» в Монте-Карло снялся с турнира
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44-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима по неизвестным причинам снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 9 по 16 апреля. На старте соревнований Накашима должен был сразиться с соотечественником Маккензи Макдональдом (55-й номер рейтинга), в сетке Брэндона заменит лаки-лузер.

Примечательно, что Накашима мог стать первым соперником 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича (1).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло является третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас, который в 2022 году выиграл титул в Монако второй раз подряд. Он также примет участие в текущем розыгрыше.

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