Андрееску назвала Калинскую «самой милой», заметив внушительный список её подписчиков

Чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску похвалила свою коллегу по теннису российскую спортсменку Анну Калинскую, назвав её «самой милой» после того, как заметила впечатляющий список её подписчиков в социальных сетях, в который входят некоторые из самых громких имён в мировом теннисе.
После выступления россиянки на турнире в Чарльстоне фанаты отправились в «Твиттер», чтобы опубликовать список подписчиков Калинской в социальных сетях, в который вошли такие известные имена, как Новак Джокович, Эмма Радукану, Елена Рыбакина, сама Андрееску и многие другие. «Честно говоря, за Калинской следят все иконы», — написал фанат на своей странице в «Твиттере». Андрееску ретвитнула его в поддержку россиянки, сказав, что 24-летняя девушка «самая милая»; свидетельство этого — её растущая фан-база.
Напомним, российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
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