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Чемпионская гонка WTA, 10 апреля: Рахимова поднялась на 38 позиций, Бенчич вошла в топ-5

Чемпионская гонка WTA, 10 апреля: Рахимова поднялась на 38 позиций, Бенчич вошла в топ-5
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. Лидерство продолжает удерживать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — представительница США Джессика Пегула. Финалистка турнира в Чарльстоне швейцарка Белинда Бенчич поднялась на две строчки и теперь занимает пятое место.

Российская теннисистка Камилла Рахимова миновала сразу 38 позиций рейтинга, поднявшись со 120-го на 82-е место. Ранее она дошла до полуфинала теннисного турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия), где уступила американке Питон Стирнс. Также свои позиции улучшили россиянки Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Диана Шнайдер.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 10 апреля

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 3525 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3211.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 2090.
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 1810.
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790.
6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1625.
7 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1491.
8 (8). Кори Гауфф (США) — 1250.
9 (9). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1171.
10 (10). Магда Линетт (Польша) — 1112…

19 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 746.
20 (21). Варвара Грачёва (Россия) — 738.
21 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 732.
22 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 717…

26 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 612…
30 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 567…
48 (63). Анна Калинская (Россия) — 353…
59 (61). Анна Блинкова (Россия) — 300…
82 (120). Камилла Рахимова (Россия) — 186…
88 (100). Диана Шнайдер (Россия) — 171…
90 (83). Эрика Андреева (Россия) — 169.

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