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Медведев продолжает лидировать в Чемпионской гонке ATP, Котов поднялся на 48 позиций

Медведев продолжает лидировать в Чемпионской гонке ATP, Котов поднялся на 48 позиций
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Так, россиянин Даниил Медведев продолжает лидировать после победы на «Мастерсе» в Майами, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович занимает второе место, а испанец Карлос Алькарас идёт третьим.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв также сохранили свои позиции — 9‑ю и 12‑ю соответственно.

Российский теннисист Павел Котов, дошедший до полуфинала грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше, поднялся на 48 позиций и теперь занимает 81-е место.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP. 10 апреля

1 (1). Даниил Медведев (Россия)— 3030 очков.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2430.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1910.
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 1735.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1480.
6.(6) Тейлор Фритц (США) — 1275.
7 (7). Томми Пол (США) — 1265.
8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1255.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1215.
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 1140...
….
12 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 885…
81 (129). Павел Котов (Россия) — 239…
86 (76). Александр Шевченко (Россия) — 235…
96 (85). Роман Сафиуллин (Россия) — 203.

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