Медведева вдохновляет успех Шараповой. Завоюет ли сейчас Даниил первый титул на грунте?

Даниил Медведев лучше всех провёл первые три месяца сезона-2023. Это факт, который явным образом следует из того, что российский теннисист возглавляет Чемпионскую гонку ATP. Начиная с февраля Медведев, принявший участие в пяти турнирах, завоевал четыре титула, а ещё в одном случае дошёл до финала — в Индиан-Уэллсе россиянин проиграл Карлосу Алькарасу. Текущее соотношение побед и поражений Даниила в 2023-м — 29-3. Невероятно.

При этом Медведева и близко не считают фаворитом предстоящего «Мастерса» в Монте-Карло. Турнир проводится на грунте, а нелюбовь россиянина к этому покрытию общеизвестна. Положение не спасает даже то, что в Монте-Карло не будет ни того же Алькараса, ни 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля, который 11 раз выигрывал «Мастерс» в княжестве, в том числе восемь подряд. Испанцы вообще знатные специалисты по грунту, что тут скажешь… Даниилу же о подобных достижениях на этом покрытии пока приходится лишь мечтать. Представьте себе, Медведев 32 раза выходил в финалы турниров ATP: 19 матчей выиграл, 13 проиграл. И только однажды он добрался до решающего матча на грунте. Четыре года назад в Барселоне Доминик Тим уверенно расправился с россиянином — 6:4, 6:0. После этого — как отрезало.

Почему Медведев не любит грунт? Здесь лучше предоставить слово самому теннисисту. После победы во втором круге прошлогоднего «Ролан Гаррос» над Ласло Джере (6:3, 6:4, 6:3) российский спортсмен подробно всё объяснил. «Это был «очень грунтовый» матч. Было много брейк-пойнтов, и до конца матча всё время было чувство, что это никогда не кончится. На харде это тоже никогда не заканчивается, но там, если счёт 5:3 и ты на приёме, ты не будешь совершать какие-то безумные движения, а просто будешь готовиться к подаче. На грунте это так не работает. Тут надо сражаться за каждое очко, каким бы ни был счёт. Да, не вру, я предпочитаю корты с твёрдым покрытием. Думаю, мне там лучше удаётся играть. Я могу там поберечь своё тело. Но я и на грунте хочу побеждать. Это важнее всего», — говорил он тогда на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» 2007 года Мария Шарапова призналась, что чувствовала себя «как корова на льду». Во время Дубая-2023 Медведев высказался по поводу этих слов пятикратной чемпионки ТБШ. «Да, у меня то же самое. Я и забыл, что она двукратная чемпионка «Ролан Гаррос». Конечно, меня это вдохновляет. Это правда, я никогда не умел как следует двигаться на грунте. Я скольжу не до удара, а после. Не знаю, может, я чего-то боюсь. Конечно, пытаюсь над этим работать. Уверен, я могу прибавить. Просто мне нужен один хороший день, ну или обычная двухнедельная подготовка. На харде я могу отдохнуть несколько дней, всё равно победить, а потом снова войти в ритм», — цитирует Даниила Eurosport.

После поражения от Алькараса в финале Майами Медведев ещё раз признал, что ему нелегко даётся скольжение на грунте. А после победы над Янником Синнером в финале Майами-2023 заметил, что на грунте может побеждать только в том случае, если получается показывать свой лучший теннис. «Что касается грунта, знаю, что могу хорошо играть на нём. Однажды я победил Новака Джоковича на грунте. Вообще, я обыграл Циципаса и Новака на одном турнире — вау. Очень хорошее достижение на грунте. Но если это хард, как здесь, — во многих матчах я играл не в свой лучший теннис, но всё равно выиграл турнир. Грунт для меня сложнее в этом плане. Если сыграю не лучшим образом, то могу быстро проиграть. Так что надеюсь, что во время грунтового сезона смогу играть как надо», — говорил Даниил на пресс-конференции.

А что думают соперники?

Синнер, к слову, после поражения в том финале по-доброму подколол Медведева. «Поздравляю, Даниил. Не только с этим турниром, но и с предыдущими пятью… Теперь начинается грунтовый сезон, так что посмотрим, на что ты способен там», — сказал он на корте после матча. А Александр Зверев предположил — то ли в шутку, то ли всерьёз, — что россиянин в состоянии выиграть Монте-Карло-2023. «Даниил Медведев. Потому что я просто обожаю то, насколько сильно он ненавидит грунт. Будет забавно это увидеть», — сказал Зверев пресс-службе ATP, отвечая на вопрос, кто в 2023 году завоюет свой первый титул ATP на грунте.

Каспер Рууд, который в прошлом году, в частности, добрался до финала «Ролан Гаррос», дал интересный комментарий, из которого, помимо прочего, следует, что норвежец внимательно следит за карьерой Медведева. «Теперь начинается грунт, так что будем смотреть, как он справится. Возможно, он не такой большой поклонник грунта, как я. Он игрок, который способен покрывать всё пространство корта. Он точно будет втягивать в затяжные розыгрыши. Думаю, можно сказать, что в прошлом движение было его главной проблемой на грунте. Но я читал интервью, в которых он говорил, что хочет его усовершенствовать. Посмотрим, получится ли в этом году. И у него же были хорошие результаты на грунте. Он играл в полуфинале Монте-Карло и в финале Барселоны. Так что, конечно, он способен показывать хорошую игру на любом покрытии», — приводит слова Рууда Eurosport.

А двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха дал Медведеву небольшой совет. «Я не вижу никаких причин, по которым Медведев не может хорошо играть на грунте. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но он мог бы при ударе двигать своим запястьем на грунте быстрее, чем он это делает, за счёт этого он бы создавал большее ускорение и добавил бы мощи. Но победить его всё равно будет непросто. Вот что я чувствую, наблюдая за ним на грунте», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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В 2019 году Медведев дошёл в Монте-Карло до полуфинала, но тогда это был немного другой Даниил — всё же четыре года минуло с тех пор. В 2020-м «Мастерс» не состоялся из-за пандемии, а со следующих двух турниров россиянин снимался. Так что теперь Медведеву фактически придётся начинать с чистого листа. Это и плохо, и хорошо одновременно. Плохо — потому что спортсмен успел подзабыть, каков он, грунт в княжестве. Хорошо — потому что не будет повода зацикливаться на прежних неудачах. Психология ведь тоже важна. Особенно тогда, когда на тебя как на лидера Чемпионской гонки настраиваются по-особому.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 9 по 16 апреля. Даниил Медведев, третий номер посева, начнёт борьбу со второго круга. Его соперником станет либо квалифаер Уго Умбер, либо итальянец Лоренцо Сонего, которому дали уайлд-кард. За всеми событиями следите на «Чемпионате».