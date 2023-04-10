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Россиянин Гахов вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Джоковичем

186-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 16 апреля.

В матче первого круга квалифаер Гахов неожиданно обыграл 55-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 2 часа и 2 минуты. Гахов семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Макдональда девять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Гахову предстоит сразиться с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).