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Россиянин Гахов вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Джоковичем

Россиянин Гахов вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Джоковичем
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186-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 16 апреля.

В матче первого круга квалифаер Гахов неожиданно обыграл 55-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Поединок завершился со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 2 часа и 2 минуты. Гахов семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Макдональда девять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Гахову предстоит сразиться с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).

Монте-Карло. 1-й круг
10 апреля 2023, понедельник. 15:05 МСК
Иван Гахов
186
Россия
Иван Гахов
И. Гахов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		2 6
6 6 		6 3
         
Маккензи Макдональд
55
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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