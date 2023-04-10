Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — о допуске до Уимблдона: сделаю подпись, но кому от неё станет проще?

Анастасия Потапова — о допуске до Уимблдона: сделаю подпись, но кому от неё станет проще?
,
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить россиян до соревнований в 2023 году.

Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

«Конечно, на траве у меня своя история – тот триумф по юниорам на Уимблдоне в 2016-м. Но опять же это было по юниорам и очень давно. И трава – это то покрытие, на котором, мне кажется, выигрывает тот, кто лучше и быстрее всего сможет как-то приспособиться. Действительно, это очень опасное покрытие, очень неудобное. Я бы сказала, что оно непонятное. И везде корты разные – где-то чуть ниже пострижена трава – и там отскок быстрее. Где-то повыше пострижена – там медленнее, чем на грунте. Я отношусь к траве, наверное, положительно, но также не могу сказать, что я умею на ней играть. Да, тот триумф был, но хочется, конечно, попробовать себя уже в профессиональном туре. А пока не было такой возможности, к сожалению. Потому что, когда она была, я была ещё достаточно неопытной. А сейчас чуть больше опыта. Рада тому, что в этом году нам разрешили играть и, дай бог, никто не изменит это решение. Не хочу ставить какие-то большие цели, но надеюсь, что всё сложится так же удачно, как когда-то.

Видела ли я декларацию? Я читала об этом в медиа, но мне лично никто из WTA не подходил и не говорил: «Вот, Настя, через месяц мы пришлём тебе бумагу на почту, тебе нужно будет сделать подпись». Я сделаю подпись, но кому от неё станет проще? Ничего не закончится, она ничего не изменит. Я не раз высказывала своё мнение по поводу всего, что происходит. И как любой разумный человек я против того, что происходит. Но если надо будет поставить подпись, чтобы поехать в Англию, думаю, что её поставят все из нас. Потому что всё-таки мы спортсмены, наш век не такой длинный и хочется как можно больше сыграть. Особенно если речь идёт о турнире «Большого шлема», — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Софией Колодкиной.

Материалы по теме
Без российских спонсоров. Стали известны полные условия допуска россиян на Уимблдон
Без российских спонсоров. Стали известны полные условия допуска россиян на Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023