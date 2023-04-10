Анастасия Потапова — о допуске до Уимблдона: сделаю подпись, но кому от неё станет проще?

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить россиян до соревнований в 2023 году.

Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

«Конечно, на траве у меня своя история – тот триумф по юниорам на Уимблдоне в 2016-м. Но опять же это было по юниорам и очень давно. И трава – это то покрытие, на котором, мне кажется, выигрывает тот, кто лучше и быстрее всего сможет как-то приспособиться. Действительно, это очень опасное покрытие, очень неудобное. Я бы сказала, что оно непонятное. И везде корты разные – где-то чуть ниже пострижена трава – и там отскок быстрее. Где-то повыше пострижена – там медленнее, чем на грунте. Я отношусь к траве, наверное, положительно, но также не могу сказать, что я умею на ней играть. Да, тот триумф был, но хочется, конечно, попробовать себя уже в профессиональном туре. А пока не было такой возможности, к сожалению. Потому что, когда она была, я была ещё достаточно неопытной. А сейчас чуть больше опыта. Рада тому, что в этом году нам разрешили играть и, дай бог, никто не изменит это решение. Не хочу ставить какие-то большие цели, но надеюсь, что всё сложится так же удачно, как когда-то.

Видела ли я декларацию? Я читала об этом в медиа, но мне лично никто из WTA не подходил и не говорил: «Вот, Настя, через месяц мы пришлём тебе бумагу на почту, тебе нужно будет сделать подпись». Я сделаю подпись, но кому от неё станет проще? Ничего не закончится, она ничего не изменит. Я не раз высказывала своё мнение по поводу всего, что происходит. И как любой разумный человек я против того, что происходит. Но если надо будет поставить подпись, чтобы поехать в Англию, думаю, что её поставят все из нас. Потому что всё-таки мы спортсмены, наш век не такой длинный и хочется как можно больше сыграть. Особенно если речь идёт о турнире «Большого шлема», — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Софией Колодкиной.